Crime News: चाकू की नोक पर युवक से जबरन पैर छुकर माफी मंगवाने का Video वायरल, देखें

Crime News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोराभाठा तालाब के पास का बताया जा रहा है, जहां चाकू की नोक पर एक युवक से जबरन पैर छुकर माफी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में यश नाम का युवक दूसरे युवक को चाकू दिखाकर धमकाता नजर आ रहा है। आरोप है कि यश, सोशल मीडिया पर खुद को मारने की झूठी बात फैलाने को लेकर युवक से नाराज था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि माफी न मांगने पर चाकू मारने की धमकी दी जा रही है। डरे-सहमे युवक ने खुद को निर्दोष बताते हुए भविष्य में ऐसी कोई बात न करने की बात कही, लेकिन जान के भय से उसे यश के पैर छूने पर मजबूर होना पड़ा।

घटना का वीडियो सामने आने के बाद शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर अब यह देखना अहम होगा कि डीडी नगर थाना पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी पर कब तक शिकंजा कसती है।