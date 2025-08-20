Alert news.. बारिश का कहर… शहर में मूसलाधार, ट्रेन सेवा पर भी असर

राजधानी समेत देश के कई भागों में बारिश का कहर देखा गया। मंगलवार रात शहर में अमानाका चौक समेत कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। उधर मुंबई क्षेत्र में भारी बारिश और जलभराव का असर ट्रेन सेवा पर भी पड़ा। बारिश और जलभराव के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहा। मंगलवार को मुंबई से चलने वाली 12261 मुंबई –हावड़ा एक्सप्रेस मुंबई से 04.00 घंटे देरी से रवाना हुई। मुंबई से चलने वाली 12809 मुंबई –हावड़ा मेल एक्सप्रेस मुंबई से 05.00 घंटे देरी से रवाना हुई।