GST: आकर्षक गिफ्ट भा रहे खरीदारों को, कारोबारी भी खुश

नेहरू नगर भिलाई के दीप आकाश पांडेय ने बताया कि 1750 रुपए के सामान की खरीदी करने पर नई दर से करीब 105 रुपए बचाए। यह छूट सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर भी दी गई है, जिसे बहुत से अन्य प्रोडक्ट्स में भी कम किया जा सकता था। मुख्य राशन में बहुत फर्क नहीं आया। त्योहार के हिसाब से यह थोड़ी राहत पहुंचा सकती है, मगर इसके बाद स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी। नए स्लैब के चलते रायपुर जिले में 70 करोड़ और प्रदेश भर में करीब 160 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इसमें सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा और घरेलू उपयोग का सामान और ग्रोसरी शामिल है।
