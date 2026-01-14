CG News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

CG Fraud News: रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक बुजुर्ग से उठाईगिरी हो गई। अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें लिफ्ट दिया। इसके बाद झांसा देकर उनका थैला लेकर भाग निकला। थैले में बुजुर्ग के 1 लाख रुपए और दस्तावेज थे। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक विप्रनगर रायपुरा निवासी बुजुर्ग राजाराम देवांगन अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए गए थे।