रायपुर

CG News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

CG News: रिश्तेदार के घर करन नगर से वापस रायपुरा आने के लिए पैदल जा रहे थे। दोपहर करीब 2.30 बजे उन्होंने एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। बाइक सवार ने उन्हें लिफ्ट दी और कुछ दूर जाने के बाद बाइक रोक दी।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 14, 2026

CG Fraud News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

CG Fraud News: रायपुर के डीडी नगर इलाके में एक बुजुर्ग से उठाईगिरी हो गई। अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें लिफ्ट दिया। इसके बाद झांसा देकर उनका थैला लेकर भाग निकला। थैले में बुजुर्ग के 1 लाख रुपए और दस्तावेज थे। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक विप्रनगर रायपुरा निवासी बुजुर्ग राजाराम देवांगन अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए गए थे।

वह अपने रिश्तेदार के घर करन नगर से वापस रायपुरा आने के लिए पैदल जा रहे थे। दोपहर करीब 2.30 बजे उन्होंने एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। बाइक सवार ने उन्हें लिफ्ट दी और कुछ दूर जाने के बाद बाइक रोक दी। उसने बुजुर्ग को एक दुकान से गुटखा लाने के लिए भेजा।

बुजुर्ग ने अपना थैला उसे दिया और गुटखा लेने दुकान गया। उनके पास आने तक बाइक वाला थैला लेकर फरार हो चुका था। थैले में 1 लाख नकद, दस्तावेज व अन्य सामान था। पीडि़त ने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

14 Jan 2026 10:49 pm

14 Jan 2026 10:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

