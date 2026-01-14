CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

सभी वाहन घर के सामने ब्यारा में खड़े रहते हैं। मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके पिकअप वाहन में आग लगा दी। इससे वाहन के आगे का हिस्सा और उसमें लोड 4 कट्टा धान जल गया। ट्रैक्टर के पीछे के टॉयर भी जल गए। आगजनी की जानकारी होने पर सभी ने मिलकर आग बुझाई।