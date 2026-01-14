14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

CG Crime: घर के सामने ब्यारा में खड़े रहते हैं। मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके पिकअप वाहन में आग लगा दी। इससे वाहन के आगे का हिस्सा और उसमें लोड 4 कट्टा धान जल गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 14, 2026

CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग {Photo Patrika}

CG Crime: खरोरा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़े पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में आग लगा दी। इससे पिकअप का आगे का हिस्सा जल गया। उसमें रखी धान भी जल गया। एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आ गया।

हालांकि उसका केवल टॉयर ही जला है। जानकारी के मुताबिक ग्राम डुमहा के वार्ड-10 निवासी संतराम धुरंधर के पास पिकअप सीजी 04 पीएफ 6572, ट्रैक्टर व अन्य वाहन हैं।

सभी वाहन घर के सामने ब्यारा में खड़े रहते हैं। मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके पिकअप वाहन में आग लगा दी। इससे वाहन के आगे का हिस्सा और उसमें लोड 4 कट्टा धान जल गया। ट्रैक्टर के पीछे के टॉयर भी जल गए। आगजनी की जानकारी होने पर सभी ने मिलकर आग बुझाई।

इसकी शिकायत खरोरा थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। पीडि़त संतराम ने बुधवार को भी लिखित में थाने में शिकायत की है। आग लगाने वाले आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 11:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Marriage Law: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, अब विवाहों का पंजीयन हुआ अनिवार्य, इन दंपतियों के लिए होगा प्रभावी

CG Marriage Law: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब विवाहो पंजीयन हुआ अनिवार्य, इन दंपतियों के लिए होगा प्रभावी
रायपुर

मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री से भारतीय वन सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा
रायपुर

Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी

Pm Surya Ghar Yojana: पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता शिविर, केन्द्र और राज्य सरकार दे रही सब्सिडी
रायपुर

Raipur News: ऐसे में कैसे थमेंगे अपराध : साल भर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव, हुए केवल 5,सक्रिय बदमाशों पर नहीं हो रही सख्ती

Raipur News: ऐसे में कैसे थमेंगे अपराध : साल भर में 33 को जिलाबदर करने के प्रस्ताव, हुए केवल 5,सक्रिय बदमाशों पर नहीं हो रही सख्ती
रायपुर

CG News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी

CG Fraud News: लिफ्ट देकर बुजुर्ग को दिया झांसा, 1 लाख से अधिक की कर दी उठाईगिरी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.