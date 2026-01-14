CG Crime: घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग धान भी जलकर खाक, पुलिस ने दर्ज नहीं किया केस

घर के बाहर खड़ी पिकअप, ट्रैक्टर में लगाई आग {Photo Patrika}
CG Crime: खरोरा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर खड़े पिकअप वाहन और ट्रैक्टर में आग लगा दी। इससे पिकअप का आगे का हिस्सा जल गया। उसमें रखी धान भी जल गया। एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आ गया।
हालांकि उसका केवल टॉयर ही जला है। जानकारी के मुताबिक ग्राम डुमहा के वार्ड-10 निवासी संतराम धुरंधर के पास पिकअप सीजी 04 पीएफ 6572, ट्रैक्टर व अन्य वाहन हैं।
सभी वाहन घर के सामने ब्यारा में खड़े रहते हैं। मंगलवार की रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके पिकअप वाहन में आग लगा दी। इससे वाहन के आगे का हिस्सा और उसमें लोड 4 कट्टा धान जल गया। ट्रैक्टर के पीछे के टॉयर भी जल गए। आगजनी की जानकारी होने पर सभी ने मिलकर आग बुझाई।
इसकी शिकायत खरोरा थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। पीडि़त संतराम ने बुधवार को भी लिखित में थाने में शिकायत की है। आग लगाने वाले आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है।
