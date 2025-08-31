Video: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रमन सिंह का बड़ा बयान, शिव दर्शन को बताया अलौकिक अनुभव

Video: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का कहना है कि देश और दुनिया भर से लोग मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं। जिस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन हों, वहां जाना जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। कठिन यात्रा के बाद भी लोग वहां जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द! छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को मिल रहा लाभ, देखें पूरी रिपोर्ट
Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेनों की लेटलतीफी मिलेगी राहत, लगाया जा रहा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग