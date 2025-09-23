Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

VIDEO : राजधानी में रामलीला का मंचन

VIDEO : राजधानी में रामलीला का मंचन

रायपुर

Trilochan Das Manikpuri

Sep 23, 2025

रायपुर। राजधानी में रामलीला का मंचन की शुरुआत शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शुरुआत हुआ। पहले दिन भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने राजा दशरथ के दरबार विश्वामित्र पहुंचे थे। धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल काशी का संचालक पं प्रवीण दुबे महाराज कर रहे है। रामलीला को देखने के लिए छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की भीड़उमड़ी थी। यह रामलीला का मंचन आमापारा के कारी तालाब परिसर में चल रहा हैं।

रायपुर

23 Sept 2025 01:17 pm

Chhattisgarh / Raipur / Videos / VIDEO : राजधानी में रामलीला का मंचन

