VIDEO : राजधानी में रामलीला का मंचन

रायपुर। राजधानी में रामलीला का मंचन की शुरुआत शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शुरुआत हुआ। पहले दिन भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने राजा दशरथ के दरबार विश्वामित्र पहुंचे थे। धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल काशी का संचालक पं प्रवीण दुबे महाराज कर रहे है। रामलीला को देखने के लिए छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की भीड़उमड़ी थी। यह रामलीला का मंचन आमापारा के कारी तालाब परिसर में चल रहा हैं।