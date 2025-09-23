VIDEO : राजधानी में रामलीला का मंचन

रायपुर। राजधानी में रामलीला का मंचन की शुरुआत शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन शुरुआत हुआ। पहले दिन भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने राजा दशरथ के दरबार विश्वामित्र पहुंचे थे। धर्म प्रचारक रामायण रामलीला मंडल काशी का संचालक पं प्रवीण दुबे महाराज कर रहे है। रामलीला को देखने के लिए छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की भीड़उमड़ी थी। यह रामलीला का मंचन आमापारा के कारी तालाब परिसर में चल रहा हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
अतिथि व्याख्याता पदों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों की नियुक्ति नहीं, भड़के नेता प्रतिपक्ष महंत ने कही ये बात, सीएम को लिखा पत्र
Navratri 2025: रायपुर में छोटे-बड़े 50 से ज्यादा स्थानों पर गरबा का आयोजन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्टेप में जमाएंगे रंग