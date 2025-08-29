PM मोदी और उनकी मां पर टिप्पणी पर विजय शर्मा का हमला, कहा- बिहार का अपमान, राहुल गांधी मांगे माफी

CG News: बिहार में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा की ऐसा लगता है कि यह घटना सभी की जानकारी में हुई। यह बिहार का अपमान है। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।