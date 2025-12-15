CG News: तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत, वायरल वीडियो में जंगल में घूमते दिखा, देखें

CG News: राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेंदुआ पहाड़ी इलाके में घूमता नजर आ रहा है, जिससे आसपास के गांवों में भय का माहौल बन गया है।

ग्रामीणों के अनुसार, इससे पहले भी रात के समय जंगल से लगे इलाकों में संदिग्ध हलचल देखी गई थी, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद लोगों की चिंता और बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण खेतों और जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है।

मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। वन अमला लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है, ताकि तेंदुए की सही लोकेशन का पता लगाया जा सके और किसी भी संभावित खतरे से ग्रामीणों को सुरक्षित रखा जा सके।