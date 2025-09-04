TS सिंहदेव का PM मोदी पर पलटवार! कहा- अभद्र भाषा की शुरुआत कहां से हुई, इस पर करें चिंतन…

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में अपनी दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता टी एस सिंहदेव ने कहा की उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस तरह की भाषा की शुरुआत कहां से हुई। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, उनकी पार्टी के लोगों ने सदन के अंदर और बाहर किस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पीएम मोदी ने न तो एक शब्द कहा और न ही किसी के व्यवहार को रोकने के लिए कोई कार्रवाई की।
हमने खुद पीएम मोदी को चुनावों के दौरान बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करते देखा है। पूरे देश ने सुना कि उन्होंने सोनिया गांधी के संदर्भ में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और आज, जब कुछ शरारती लोगों ने मंच पर चढ़कर कुछ कहा, तो इससे उन्हें ठेस पहुंची। हालाँकि, अभद्र भाषा का प्रयोग निंदनीय है… लेकिन यह सब कहाँ से शुरू हुआ, यह चिंतन का विषय है।
