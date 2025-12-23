23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

डॉक्टर हरिसिंह गौर कोभारत रत्न की मांग को लेकर स्केटिंग करते हुए रहली से निकले बच्चे

सागर. सर डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न सम्मान दिलाए जाने की मांग को लेकर रहली से स्केटिंग करते हुए 36 बच्चे सागर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे।

Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Dec 23, 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / डॉक्टर हरिसिंह गौर कोभारत रत्न की मांग को लेकर स्केटिंग करते हुए रहली से निकले बच्चे

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

कांपा बुंदेलखंड… सागर में सबसे ठंडा दिन, पारा 23 डिग्री पर, कोहरे का सागर में यलो और टीकमगढ़-छतरपुर में रेड अलर्ट

सागर

चकराघाट पर गंगा आरती हुई, बच्चों के साथ महिलांए पहुंची

सागर

क्रिसमस : रोशनी से जगमग हुआ ईएलसी चर्च

सागर

आयुर्वेदिक दवाओं में एलोपैथिक एलिमेंट्स और स्टेरॉयड की मिलावट, जान ले लेंगी ये दवाइयां

MP news Health Alert ayurvedic medicine
सागर

क्रिकेट में बीसी बाघराज और कबड्डी में डीडीयू व न्यू अध्ययन विजेता

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.