8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Video: सागर के बड़ा बाजार स्थित श्रीदेव बांके राघवजी मंदिर में भक्तों ने खेली जमकर होली

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Mar 08, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: सागर के बड़ा बाजार स्थित श्रीदेव बांके राघवजी मंदिर में भक्तों ने खेली जमकर होली

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

मंदिरों में होगी अबीर-गुलाल की होली, चांदी की पिचकारी से बरसेगा भगवान पर रंग

सागर

दोस्तों के साथ नदी में मछली मारने गए युवक की करंट से मौत

सागर

टक्कर के बाद सड़क पर चार पलटी खाई भाजपा नेता की कार, मची चीख पुकार

Car Overturned
सागर

रोक के बाद भी अवैध कॉलोनियों में चल रहा था निर्माण, एसीएमओ ने किया निरीक्षण, हाइटेंशन लाइन के नीचे बन रहा रोड

Poor health services: There is a shortage of doctors in the civil hospital, one doctor is on duty in the OPD, taking help from the CHO.
सागर

लचर स्वास्थ्य सेवाएं: सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, ओपीडी में एक डॉक्टर की रहती है ड्यूटी, सीएचओ की ले रहे मदद

Poor health services: There is a shortage of doctors in the civil hospital, one doctor is on duty in the OPD, taking help from the CHO.
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.