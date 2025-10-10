Patrika LogoSwitch to English

छतरपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान

सटई रोड की मंडी में खाद लेने के लिए किसानों की लगी लंबी-लंबी लाइन,

सागर

image

Hamid Khan

Oct 10, 2025

सटई रोड की मंडी में खाद लेने के लिए किसानों की लगी लंबी-लंबी लाइन,

Published on:

10 Oct 2025 05:53 pm

छतरपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान

Madhya Pradesh

अपहरण व दुष्कर्म के मामले में फरार चार आरोपी गिरफ्तार

Symbolic Image.
सागर

स्कूल की कहकर तालाबनुमा गड्ढे में नहाने गया छात्र डूबा, मशक्कत के बाद रात 8.45 बजे मिला शव

सागर

डीपीएस स्कूल में विवाद: फीस न भरने पर 70 छात्रों को परीक्षा से रोका

Controversy at DPS school: 70 students barred from appearing for exams for non-payment of fees
सागर

त्योहार पर दुकानदारों ने सड़कों तक फैलाया सामान, बिगड़ी यातायात व्यवस्था

Shopkeepers spread their goods on the streets during the festival, disrupting traffic.
सागर

पांच काउंटर से किया गया खाद का वितरण, बैरिकेड्स लगाकर लगवाई थीं कतारें

Fertilizer was distributed from five counters, queues were formed by placing barricades.
सागर
