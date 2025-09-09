विट्ठलभाई पटेल की स्मृति में पहली बार जन्मस्थली सागर में हो रहा समारोह, सुरों से सजेगी 14 की शाम

सागर. शहर के गीतकार व राजनेता विट्ठल भाई पटेल की स्मृति में 14 सितंबर को शाम 7 बजे से संगीत संध्या एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मोती नगर स्थित पद्माकर सभागार में सुरों से सजी इस महफिल में एक साथ कई आवाजों में गाने वाले गायक साई राम अयर अपनी प्रस्तुति देंगे। अय्यर के साथ गायिका इशिता विश्वकर्मा, गायक अनिल श्रीवास्तव व इकबाल खान भी संगीत संध्या में अपने सुरों से रोमांचित करेंगे। इस मौके पर साहित्य, पत्रकारिता, फिल्म समाज सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों मैं उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन विट्ठलभाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान इंदौर वा सागर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। विट्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के संयोजक ललित अग्रवाल, डॉ अंकलेश्वर दुबे अन्नी, सुनील भाई पटेल ,अजय दुबे व अभिषेक गौर ने बताया कि स्वर्गीय विठ्ठल भाई पटेल की रचना धार्मिता को समर्पित यह कार्यक्रम 2014 से अब तक ( करोना काल को छोडक़र) हर साल इंदौर में आयोजित किया जाता रहा है। इस साल 2025 का आयोजन विट्ठल भाई पटेल की जन्म व कर्म स्थली सागर में किया जा रहा है। कई टीवी चैनल पर आवाज का जादू बिखेर चुके आशीष दुबे कार्यक्रम के सूत्रधार होंगे और संगीत संयोजन करेंगे। ख्यात म्यूजिक अरेंजर योगेश पाठक की 10 सदस्यीय टीम गीतों को अपनी साजकारी से सजाएंगे।