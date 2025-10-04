Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

जैसीनगर का नाम बदले जाने के विरोध में किया प्रदर्शन

कार्यक्रम को पूर्व सांसद राजबहादुर सिंह ने भी किया संबोधित, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जैसीनगर का नाम न बदले जाने की मांग।

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 04, 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 04:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / जैसीनगर का नाम बदले जाने के विरोध में किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

Madhya Pradesh

गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में दमोह ने सागर को हराया

सागर

दशहरा के दूसरे दिन भी हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन, 11 वें दिन दी माता को विदाई

सागर

छात्राओं ने दीपक व आरती की थाल बनाई, स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई

सागर

विजयादशमी पर खेला गरबा, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व बताया

सागर

बगरोही में हुए हत्याकांड के पांच आरोपी गिरफ्तार, वारदात में उपयोग किया गया हथियार जब्त

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.