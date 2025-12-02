Patrika LogoSwitch to English

Video:छतरपुर में करंट लगने से हुई दुर्घटना में मजदूर के कट गए हाथ, अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक

Hamid Khan

Dec 02, 2025

02 Dec 2025 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video:छतरपुर में करंट लगने से हुई दुर्घटना में मजदूर के कट गए हाथ, अब आर्थिक तंगी से जूझ रहा युवक

खुद को आर्मी अफसर बताकर तलाकशुदा महिला को शादी के लिए सागर बुलाया, मंगलसूत्र पहनाकर बलात्कार किया

सागर

पथरिया जाट में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद, चार आरोपियों पर मामला दर्ज

सागर

देवरी में सागौन तस्करी पर पुलिस-वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21 लट्ठे सहित मालवाहक जब्त, दो गिरफ्तार

सागर

घटयात्रा और ध्वाजारोहण के साथ शुरू हुआ पंचकल्याण महोत्सव, आज होगा भगवान का जन्म

सागर

सुशील चौबे हत्याकांड में पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर जेल भेजा

