13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Video: मकर संक्रांति पर डूबकी लगाने नर्मदा यात्रियों का सड़क पर लगा तांता

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Jan 13, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: मकर संक्रांति पर डूबकी लगाने नर्मदा यात्रियों का सड़क पर लगा तांता

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

सानौधा रोड पर कार और ट्रक की टक्कर, सभी सुरक्षित

सागर

सिमरिया- डोभी रोड पर बड़ा हादसा टला, टायर ब्लास्ट से कार अनियंत्रित

सागर

रात 12 बजे खटखटाया दरवाजा, खुलते ही घर में घुसा बेटे का दोस्त और करने लगा जबरदस्ती…

sagar news
सागर

28 दिनों में हुआ 22 वां सवा करोड़ लेखन, 22 जनवरी को अयोध्या में जमा होंगी पुस्तिका

सागर

48 घंटे बाद बर्फीली हवाओं से कम होगा पारा, आज धूप से रहेगी राहत

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.