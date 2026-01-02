2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

Video: नए साल के पहले दिन छतरपुर में रिश्वत लेते धरे गए जिला आयुष अ​धिकारी व बाबू

Google source verification

सागर

image

Hamid Khan

Jan 02, 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 07:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / Videos / Video: नए साल के पहले दिन छतरपुर में रिश्वत लेते धरे गए जिला आयुष अ​धिकारी व बाबू

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

जुआ-फड़ पर पुलिस की दबिश, अलग-अलग थानों में 16 आरोपी गिरफ्तार

सागर

मिट्टी खोदने से रोका तो सरकारी अधिकारी से किया अभद्र व्यवहार, 3 पर केस दर्ज

Crime News
सागर

दमोह क्रिकेट अकादमी ने जीता पुरुषोत्तम विश्वकर्मा स्मृति टी-20 टूर्नामेंट

समाचार

भगवान के आशीर्वाद और मौज मस्ती के साथ की नए साल की शुरूआत

सागर

MP का भावुक उपचुनाव! पति की हत्या के बाद पत्नी बनी सरपंच, गांव ने दिया साथ

Deval Panchayat by-election results wife wins sarpanchi after husband death bina mp news
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.