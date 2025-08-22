Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Rajasthan में बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ पानी ही पानी

प्रशासन के मुताबिक़ करीब 250 मकानों में पानी भर चुका है, लोग घरों की छतों और ऊपरी मंजिलों पर शरण लेने को मजबूर हैं।

सवाई माधोपुर

Nakul Devarshi

Aug 22, 2025

राजस्थान में मानसून ने इस बार अपना पूरा प्रकोप दिखा दिया है। सवाई माधोपुर ज़िले में गुरुवार रात से शुरू हुई तेज़ बारिश ने शुक्रवार सुबह तक हालात बुरी तरह बिगाड़ दिए।

22 Aug 2025 02:41 pm

Sawai Madhopur

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

