Rajasthan में बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ पानी ही पानी

राजस्थान में मानसून ने इस बार अपना पूरा प्रकोप दिखा दिया है। सवाई माधोपुर ज़िले में गुरुवार रात से शुरू हुई तेज़ बारिश ने शुक्रवार सुबह तक हालात बुरी तरह बिगाड़ दिए।
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
