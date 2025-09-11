Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

Video: बाघ देख रोमांचित हुए बस यात्री, साथ-साथ लगाई दौड़

यात्री बस में बैठे लोगों को देखने को मिला।

सिवनी

Ashish Kumar Mishra

Sep 11, 2025


सिवनी. प्रसिद्ध पेंच नेशनल पार्क में बाघ का दीदार करने देश और विदेश के पर्यटक आते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें बाघ का दीदार नहीं होता और वे मायूस होकर लौटते हैं। वहीं पेंच क्षेत्र के आसपास लोगों को कभी-कभार बिना किसी शुल्क के ही बाघ देखने को मिल जा रहा है। ऐसा ही एक नजारा जिले के केवलारी से उगली रोड स्थित रानी ताल क्षेत्र से होकर गुजर रही यात्री बस में बैठे लोगों को देखने को मिला। यात्रा के दौरान सडक़ के एक तरफ बाघ को दौड़ते देख वे रोमांचित हो उठे। बस से कुछ दूरी पर बाघ एक जगह से दूसरे जगह दौड़ लगाता हुआ यात्रियों को दिख गया। जैसे-जैसे बस आगे बढ़ रही थी बाघ भी दौड़ लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। यात्रियों ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

