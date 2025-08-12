एमपी-महाराष्ट्र नेशनल हाईवे पर पत्नी की मौत, शव को बाइक से बांधकर ले गया पति

Husband Carry Wife body on Bike Video Viral: एमपी-महाराष्ट्र नेशनल हाईवे पर पत्नी का शव बाइक पर रखकर ले जाता पति आखिर किस बात से हुआ मजबूर कि, उसे करना पड़ा ये काम, मरने के बाद पत्नी के शरीर के साथ ऐसी क्रूरता आखिर क्यों करनी पड़ी होगी उसे… वीडियो में नजर आने वाली ये तस्वीर दिल को झकझोर दे रही है… ऐसी क्या मजबूरी… घटना की तह में खुली सरकारी सिस्टम की पोल, तो इंसानियत के नाते काम आने वाले लोगों से दुनिया खाली हो रही है, वजह जो भी रही हो… पर मॉडर्न और तकनीक के हवाले होती हमारी दुनिया में वाकई इंसान मर रहे हैं, इंसानियत खो रही है, संवेदनाएं मन के किसी कोने में दबी-कुचली आखिरी सांसें गिन रही हैं…