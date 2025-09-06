कृत्रिम कुंड में होगा प्रतिमा विसर्जन, वार्डों में घुमेंगे नपा के वाहन

सिवनी. दस दिवसीय गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन 6 दिसंबर को होगा। इस दिन घरों एवं पंडालों में विराजमान गणेश प्रतिमा को धूमधाम के साथ विदाई दी जाएगी।

नगर पालिका सिवनी द्वारा शहर के मठ मंदिर तालाब, दल सागर तालाब के पास गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए कृत्रिम कुंड का निर्माण कराया गया है। सीएमओ विशाल सिंह मर्सकोले ने नगर वासियों से अपील की है कि भक्त प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम कुंड में ही करें। वहीं नगर पालिका ने वार्डों में दो वाहनों की व्यवस्था भी की है। यह वाहन वार्डों में घुमेंगे। भक्त इन वाहनों में गणपति प्रतिमा रखकर विसर्जन स्थल पर जा सकते हैं और प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। वहीं वैनगंगा नदी तट लखनवाड़ा में क्रेन मशीन लगवाई जा रही है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी-तालाब के तटों पर प्रतिमा विसर्जन करने का जोखिम न उठाते हुए बनाए गए कुंड में प्रतिमा विसर्जित करें। इससे हादसे की संभावना नहीं होगी व नदी-तालाब के जल को भी सुरखित रखा जा सकेगा।