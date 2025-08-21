बस ड्राइवर की लापरवाही से खतरे में पड़ी यात्रियों की जान, देखें वीडियो

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिलें में भारी बारिश के कारण नदी-लाले उफान पर है, ऐसे में बस ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को पहाड़ाखुर्द के मार्ग पर उफनते रपटे से निकालने का प्रयास किया। पानी अधिक होने की वजह से बस में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ गई। हालांकि ट्रैक्टर की मदद से बस को बाहर निकाला गया, जिससे किसी को कोई हानी नहीं हुई।