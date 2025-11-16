7 साल के अपहृत प्रिंस को 30 घंटे में खोज निकाला, आरोपी गिरफ्तार

सीधी। सात साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर भाग रहे आरोपी को रामपुर नैकिन पुलिस ने 30 घंटे में खोजते हुए गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रामपुर नैकिन थानांतर्गत ममदर निवासी 7 वर्षीय मासूम प्रिंस कोल को रीवा से सकुशल बरामद कर परिजनों की मुस्कान वापस लौटा दी। मामला 14 नवंबर की रात सामने आया, जब ग्राम ममदर की निवासी अन्नू रावत ने अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गांव का दीपक कोल मछली खिलाने के बहाने बच्चे को अपने साथ ले गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी कोरी ने 4 विशेष खोजी टीमों का गठन कर हर घंटे की वायरलेस रिपोर्टिंग और पेपरलेस कमांड मॉनिटरिंग शुरू करवाई। पुलिस ने रीवा शहर के 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख स्थानों की लगातार जांच की। जंगलों, पगडंडियों में देर रात कॉम्बिंग सर्च भी चलती रही। कड़ी मेहनत के बाद एक कैमरे की सहायता से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई और रात 11 बजे रीवा बस स्टैंड प्रतीक्षालय में आरोपी दीपक कोल को पकड़ा गया, वहीं मासूम प्रिंस को सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत और आर्थिक लोभ में बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाने की बात स्वीकार की।

एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी और थाना प्रभारी सुधांशु तिवारी के नेतृत्व में टीम के प्रभावी संचालन से यह कार्रवाई सफल रही। एसपी संतोष कोरी ने समस्त टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।