मशाल यात्रा के साथ सांसद खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज

सीधी। छत्रसाल स्टेडियम सीधी में सांसद खेल महोत्सव 2025 का सोमवार को भव्य शुभारंभ हुआ। सांसद डॉ.राजेश मिश्रा के नेतृत्व में शहर मे मशाल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई।

उद्घाटन अवसर पर कबड्डी, लोकनृत्य, बुसू सहित अनेक खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ सहभागिता दर्ज की। सांसद ने स्वयं कबड्डी खेलकर खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर सांसद डॉ.मिश्रा ने कहा, खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ समाज की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया और सांसद खेल महोत्सव जैसे अभियान देशभर में नई ऊर्जा ला रहे हैं। सांसद ने उम्मीद जताई कि यहां खेल रहे कई युवा भविष्य में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा, संसदीय क्षेत्र के हर गांव में खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाडिय़ों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। खेल युवाओं को नशा, अपराध और नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर रखने में अहम भूमिका निभाता है।

डॉ.मिश्रा ने खिलाडिय़ों से खेल को जीत-हार से परे जीवन के संस्कार के रूप में अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह परिहार, भाजपा जिलाध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान, इंद्रशरण सिंह चौहान, अमलेश्वर चतुर्वेदी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान, पार्षद पूनम सोनी, जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह, भाजयुमो जिलाध्यक्ष निशांत मिश्रा, क्रीड़ा अधिकारी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी व क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे।