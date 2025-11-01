Patrika LogoSwitch to English

Khatu Shyam Ji में उमड़ पड़ा श्रद्धा का सैलाब, ऐसे मना रहे बाबा श्याम का जन्मोत्सव

मंदिर की गलियों से लेकर धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस तक बस जय श्री श्याम और हारे के सहारे के जयकारे गूंज रहे हैं... आस्था, भक्ति और आनंद में डूबी श्याम नगरी मानो जीवंत हो उठी है...

सीकर

image

Nakul Devarshi

Nov 01, 2025

राजस्थान के खाटूधाम में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है, जैसा शायद ही कहीं और देखने को मिले। मौक़ा खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के जन्मोत्सव का जो है..

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Videos / Khatu Shyam Ji में उमड़ पड़ा श्रद्धा का सैलाब, ऐसे मना रहे बाबा श्याम का जन्मोत्सव

