सीकर के गणेश्वर धाम में धमाका, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोले– नहीं है आतंकी साजिश

राजस्थान के सीकर(Sikar) जिले के नीमकाथाना स्थित प्रसिद्ध गणेश्वर तीर्थ धाम(Ganeswar Tirth Dham ) में हुए धमाके को लेकर राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म(Jawahar singh Bedham) ने स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में किसी भी प्रकार की आतंकवादी या सांप्रदायिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।हालांकि प्रशासन हर पहलू की गंभीरता से जांच कर(Galav Kund Blast) रहा है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही धमाके के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा।