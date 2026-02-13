13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

सीकर के गणेश्वर धाम में धमाका, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोले– नहीं है आतंकी साजिश

सीकर के गणेश्वर धाम में धमाका, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोले– नहीं है आतंकी साजिश

Google source verification

सीकर

image

Poonam Sharma

Feb 13, 2026

राजस्थान के सीकर(Sikar) जिले के नीमकाथाना स्थित प्रसिद्ध गणेश्वर तीर्थ धाम(Ganeswar Tirth Dham ) में हुए धमाके को लेकर राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म(Jawahar singh Bedham) ने स्थिति स्पष्ट की है। शुक्रवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में किसी भी प्रकार की आतंकवादी या सांप्रदायिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।हालांकि प्रशासन हर पहलू की गंभीरता से जांच कर(Galav Kund Blast) रहा है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही धमाके के वास्तविक कारण का खुलासा हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Videos / सीकर के गणेश्वर धाम में धमाका, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोले– नहीं है आतंकी साजिश

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

Sikar: परीक्षा देकर नहीं लौटी 18 साल की लड़की, गांव जाने का कहकर निकली 21 साल युवती की भी हुई लापता

bihar news
सीकर

सीकर के गणेश्वर तीर्थ धाम में ब्लास्ट, कुंड में फेंके सूटकेस से हुए तीन धमाके, मचा हड़कंप

सीकर

Rajasthan Govt School: आपके बच्चे का शिक्षक कौन है, कितना पढ़ा-लिखा है? अब पता चलेगा आसानी से, जारी हुए नए आदेश

rajasthan govt school
सीकर

राजस्थान रोडवेज के यात्रियों के लिए खुशखबरी, बड़े काम की साबित होगी यह छोटी सी सुविधा

Rajasthan-Roadways
सीकर

सीकर समाचार: हाईवे पर डामर के टैंकर में लगी आग, लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम

sikar tanker accident
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.