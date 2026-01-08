8 जनवरी 2026,

सीकर

Salute to the martyr : 1986 में हुए “शहीद”, नहीं बन पाया “स्मारक”, रह गया एक गम…! Operation Meghdoot

सीकर

Abhishek Chaturvedi

Jan 08, 2026

राजस्थान के Sikar सीकर जिले के रामपुरा निवासी शहीद रामेश्वर लाल Rameshwar Lal की शहादत को 39 साल बीत चुके हैं… शहीद के परिवार को गम इस बात का है कि वे शहीद का अंतिम संस्कार तक अपने हाथ से नहीं कर पाए। रामेश्वर लाल का जन्म दिसंबर 1955 में हुआ। 19 वर्ष की उम्र में सेना में जाने का उनका संकल्प पूरा हुआ और उन्होंने 12 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं दी। वर्ष 1986 में ऑपरेशन मेघदूत Operation Meghdoot के दौरान उनकी तैनाती लेह-लद्दाख की बर्फीली और दुर्गम सरहदों पर की गई। 26 मई 1986 को ड्यूटी के दौरान हुए हिमस्खलन में वे शहीद हो गए। सेना और साथियों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार को 15 दिन बाद उनकी शहादत की सूचना मिली। शहीद के बलिदान के साथ ही परिवार पर दुखों और अभावों का पहाड़ टूट पड़ा। वीरांगना भंवरी देवी के सामने तीन से सात वर्ष की उम्र के तीन बच्चों के पालन-पोषण की बड़ी चुनौती आ गई। सीमित संसाधनों में उन्होंने जैसे-तैसे परिवार को संभाल लिया लेकिन शहीद का अंतिम संस्कार न कर पाने की पीड़ा आज भी उनके हृदय को सालती है। परिवार को इस बात का भी गहरा दुख है कि अब तक शहीद रामेश्वर लाल के नाम पर न तो कोई स्मारक बना है और न ही किसी विद्यालय का नामकरण किया गया।

08 Jan 2026 08:48 pm

