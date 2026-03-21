खाटू श्याम मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, जासूसी नेटवर्क खुलासे के बाद सख्ती

राजस्थान (Rajasthan) के सीकर जिले स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर(KhatuShyam Ji Mandir) में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। गाजियाबाद पुलिस(Ghaziabad Police) द्वारा हाल ही में एक जासूसी नेटवर्क का (Pakistan Spy Network)खुलासा किए जाने के बाद मंदिर क्षेत्र में जांच और निगरानी को काफी कड़ा कर दिया गया है।सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल वीआईपी दर्शन व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। अब सभी श्रद्धालुओं, चाहे वे वीआईपी हों या आम, को समान रूप से (Sikar Rajasthan Alert) कतार में लगकर ही दर्शन करने होंगे।