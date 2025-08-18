Rajasthan के सीमावर्ती इलाकों में चल रहा धर्मांतरण का बड़ा रैकेट, VHP नेता का बयान

विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे ने राजस्थान दौरे पर सिरोही में प्रेस वार्ता कर धर्मांतरण और नशाखोरी को(Milind Parande ) देश की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ताकतें भारत और सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रही हैं।परांडे ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की गतिविधियां हो रही हैं और अवैध मजहबी इमारतों का निर्माण कर जनसंख्या असंतुलन पैदा किया जा रहा है। उन्होंने राजस्थान सरकार से कठोर धर्मांतरण निरोधक कानून लाने की मांग की।