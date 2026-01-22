CM Bhajanlal Sharma बोले, पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Bhajanlal Sharma राजस्थान में सामने आए OMR शीट घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर दोहराया कि “हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं” उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि “अशांति” करने वाले नहीं दिखते तो ‘चश्मा’ लगवा लें । उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो। मुख्यमंत्री सिरोही में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के किसानों को सौगात दी और 61 लाख बैंक खातों में किसान सम्मान निधि भेजी गई।CM Bhajanlal Sharma राजस्थान में सामने आए OMR शीट घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर दोहराया कि “हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं” उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि “अशांति” करने वाले नहीं दिखते तो ‘चश्मा’ लगवा लें । उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो। मुख्यमंत्री सिरोही में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के किसानों को सौगात दी और 61 लाख बैंक खातों में किसान सम्मान निधि भेजी गई।