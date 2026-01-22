22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

CM Bhajanlal Sharma बोले, पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Bhajanlal Sharma बोले, पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो CM Kisan Samman Nidhi Yojana

Google source verification

सिरोही

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 22, 2026

CM Bhajanlal Sharma राजस्थान में सामने आए OMR शीट घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर दोहराया कि “हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं” उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि “अशांति” करने वाले नहीं दिखते तो ‘चश्मा’ लगवा लें । उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो। मुख्यमंत्री सिरोही में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के किसानों को सौगात दी और 61 लाख बैंक खातों में किसान सम्मान निधि भेजी गई।CM Bhajanlal Sharma राजस्थान में सामने आए OMR शीट घोटाला मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिर दोहराया कि “हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं” उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि “अशांति” करने वाले नहीं दिखते तो ‘चश्मा’ लगवा लें । उन्होंने कहा पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो। मुख्यमंत्री सिरोही में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान के किसानों को सौगात दी और 61 लाख बैंक खातों में किसान सम्मान निधि भेजी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Videos / CM Bhajanlal Sharma बोले, पूर्व मुख्यमंत्री जी चश्मा तो आप भी बदलवा लो CM Kisan Samman Nidhi Yojana

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

​​​​​CM भजनलाल शर्मा का अशोक गहलोत पर जुबानी हमला, कहा- प्रदेश में विकास नहीं दिखता तो चश्मा कैंप लगवा देंगे

CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma Sirohi visit, Bhajanlal Sharma in Sirohi, Ashok Gehlot, Sirohi news, Rajasthan news, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा सिरोही विजिट, भजनलाल शर्मा इन सिरोही, अशोक गहलोत, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

राजस्थान के किसानों को सीएम भजनलाल की सौगात, 61 लाख बैंक खातों में भेजी गई किसान सम्मान निधि

Bhajanlal sharma
सिरोही

राजस्थान में लाखों किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जानें कब जारी होंगे किसान सम्मान निधि के करोड़ों रुपए?

Farmers
सिरोही

Sirohi News : रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ आज, सिरोही में सीएम भजनलाल राजस्थान की जनता को देंगे करोड़ों रुपए के तोहफे

Ram Lalla Pran Pratishtha second anniversary Today CM Bhajanlal give gifts Rajasthan people worth crores of rupees in Sirohi
सिरोही

रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष में राजस्थान को बड़ा तोहफा: किसानों-महिलाओं-श्रमिकों को 1,590 करोड़ की सीधी राहत

सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.