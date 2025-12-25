राजगढ़ में दूसरे दिन भी बाजार बंद, आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकाला… देखें वीडियो…

केंद्रीय विद्यालय को रैणी शिफ्ट करने का विरोध: टहला में भी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन



राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले लोग पंडित भवानी सहाय चौक पर एकत्रित हुए। जुलूस के रूप में अनाज मंडी, चौपड़ बाजार, गोङ्क्षवददेव जी बाजार, कांकवाड़ी बाजार, गोल सर्किल, सराय बाजार, मेला का चौराहा, स्टेशन मार्ग होते हुए टहला बायपास चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा। उनके खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि नेताओं ने अपने स्वार्थ के चलते राजगढ़ के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया। राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जैमन ने बताया कि अनिश्चितकालीन बंद के कारण नेताओं से लेकर अफसरों पर असर पड़ रहा है। वे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हम राजगढ़ में विद्यालय बनेगा, तभी मानेंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह 8 बजे कस्बे के पंडित भवानी सहाय चौक से जुलूस निकाला जाएगा।

गोल सर्किल पर आमसभा में उमड़ी भीड़: कस्बे के गोल सर्किल पर आयोजित आमसभा में भारी भीड़ जुटी। इसमें शामिल लोगों ने कहा कि चार साल पहले मंजूर हुआ राजगढ़ का विद्यालय यहां एक साल पहले तक बन रहा था। जमीन भी फाइनल हो गई थी, बावजूद इसके राजनीतिक लाभ के लिए यहां से स्कूल को रैणी ट्रांसफर कर दिया गया। इस विद्यालय के लिए राजगढ़ की जनता आर-पार की लड़ाई लड़ेगी। चाहे उन्हें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। आमसभा में उमेश किरोड़ीवाल, मनोज जैमन, रामौतार मीना, भर्तृहरि सैनी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा ठेकेदार, भगवान सहाय सैनी, बीआर अम्बेडकर समिति के गुलाब चन्द बैरवा, एडवोकेट भूपेन्द्र शर्मा, एनएल वर्मा, बनवारी लाल, सुरजीत ङ्क्षसह, मिथलेश जैमन, एडवोकेट बन्नाराम मीना, राज ङ्क्षसह लोहिया, मोहन मुद्गल, निजी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल सैनी, खेम ङ्क्षसह आर्य, सुखलाल मीना, पूर्व सरपंच कुलदीप गंगावत, पार्षद पवन ङ्क्षसह नरूका, मनीष परेवा, मुकेश सारसर, जगदीश मीना आदि मौजूद रहे।

ज्ञापन सौंपा: टहला तहसील यूथ क्लब एवं विकास समिति की ओर से केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर खोले जाने की मांग को लेकर जिला कलक्टर के नाम टहला तहसीलदार प्रवीण धईया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ मेें खोले जाने की स्वीकृति दी थी। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों की ओर से केन्द्रीय विद्यालय को राजगढ़ क्षेत्र से बाहर खोलने का प्रयास किया जा रहा हैं। केन्द्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोला जाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केन्द्रीय विद्यालय को राजगढ़ से बाहर खोला गया तो उसका विरोध किया जाएगा। इस मौके पर रामावतार कालोत, अरूण जांगिड़ व टहला तहसील विकास समिति टीम के संयोजक राजेन्द्र मीना मौजूद रहे।