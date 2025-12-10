गहने चोरी की वारदात का खुलासा, जमानत पर रिहा होकर पांचवें दिन कर डाली चोरी की वारदात



श्रीगंगानगर.सदभावनानगर स्थित श्रीमेहंदीपुर बालाजी धाम मंदिर में चोरी की वारदात का 48 घंटे में खुलासा किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मंदिर मे चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सीआई पृथ्वीपाल सिंह भाटी की अगुवाई में पुलिस दल ने दो सौ सीसीटीवी कैमरों को खंगाला कर आरोपी की पहचान की। यह आरोपी अदालत से जमानत मिलते ही फिर से चोरी की वारदात करने के आरोप में पकड़ में आ गया। आरोपी रामानन्द उर्फ बउआ उर्फ बोटी पुत्र रामशंकर ब्राहाण को उसके घर से गिरफ्तार किया। यह आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है। सरकारी होस्पीटल के पीछे बापू नगर हाल किरायेदार सदभावना नगर में रहता है। आरोपी संपतिसंबधी अपराधों का आदतन अपराधी है, जिससे चोरी किये गये माल की बरामदगी के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। मंदिर दरबार से चांदी के 5 किलाेग्राम वजनी छतर तथा देवियाेंकाे पहनाए साेने के 12 ताेला वजनी गहने चुरा लिए।

जमानत पर रिहा होकर पांचवें दिन चोरी की वारदात

जांच अधिकारी कोतवाली सीआई ने बताया कि आरोपी रामानंद शर्मा आदतन अपराधी है। इस अपराधी के खिलाफ अब तक पांच मामले दर्ज हो चुके है। उसने सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तब उसके खिलाफ 16 नवम्बर को मामला दर्ज कर सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में उसे एक दिसम्बर को अदालत से जमानत मिली थी, वह जमानत पर जेल से बाहरआया तो पांचवें दिन इस मंदिर मेनकजबनी की वारदात कर डाली। इससे पहले उसके खिलाफ सदर पुलिस ने 21 अक्टूबर 25 को मामला दर्ज किया था इसके बाद इस आरोपी ने हनुमानगढ़ रोड पर चैताली एन्केलव कॉलोनी एरिया की पांच दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं सूरतगढ रोड पर सेनेट्री की दुकान से लाखों रुपए का सामान चुराया। 16 नवम्बर 25 को इस संबंध में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

बीस लाख कीमत के सोने चांदी के जेवर हुए थे चोरी

कोतवाली में 7 दिसम्बर को प्रेम सिंघल सरंक्षक श्री बालाजी गुरुकुल चौरियेबल ट्रस्ट (लड्डु वाले) घाट मेहन्दीपुरसदभावनानगर ने दर्ज करवाया था। इसमें बताया कि छह दिसम्बर की रात 06 मन्दिर परिसर में अज्ञात व्यक्ति की ओर से मंदिर में प्रवेश कर दो चांदी के बड़े छतर वजन कुल 2 किलो 700 ग्राम , एक सोने का छतर वजन 3 से 4 ग्राम, एक सोने का पैण्डलगैट वजन 80 ग्राम लगभग, गाय माता का सोने के सिंगपैरो के खुर सोने के वजन लगभग 2 से 3 ग्राम, सोने का छोटा सामान वजन 10 ग्राम, एक चांदी का बडा छत्तर वजन लगभग 325 ग्राम 07. चांदी की एक घंटी आरती के लिए वजन लगभग 500 से 600 ग्राम 08. चांदी के छतर लगभग 2 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक ऐसे कुल नग 40, 09 चादी के सिक्के पायजेब अन्य चांदी का सामान लगभग वजन 250 ग्राम, 10 नकदी सिक्के स्टोर अलमारी से लगभग 15000 से 20000 रुपये, 11 गुल्लक से नकदी चोरी जिसका कोई अनुमान नहीं है, चोरी कर ले गया।