श्री गंगानगर

गूंजे घणी घणी खम्मा-खम्मा म्हारा रुणिचे रा धणिया..के जयकारे….

- लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में उमड़े श्रद्धालु

श्री गंगानगर

Surender Kumar Ojha

Sep 02, 2025

श्रीगंगानगर। भाद्रपद दशमी का मेला शहर के लोक देवता बाबा रामदेव मंदिरों में मेला भरा। सूरतगढ़ मार्ग स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सुबह करीब पांच बजे से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। मंदिर परिसर में खम्मा-खम्मा म्हारा रुणिचे रा धणिया..के जयकारे लगाते हुए श्रद़्धालुओं ने धोक लगाई। सुबह आरती के समय यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। इसके बाद मंदिर में पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किसी ने बाबा को नमक और झाड़ू अर्पित किए तो कोई प्रसाद और नारियल अर्पित कर सुखी जीवन की कामना करता दिखा। मंदिर के अंदर जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगे थे वहीं मंदिर के बाहर अस्थाई बाजार सजा था। इसमें खाद्य पदार्थ, खिलौनों, चाट पकौड़ी और अन्य घरेलू जरूरत की सामग्री की बिक्री हो रही थी। अल सुबह हल्की बरसात हुई लेकिन आस्था का इस पर असर देखने को नहीं मिला। परिवार के संग आए लोगों ने धोक लगाकर अपने परिवार की मंगल कामना की। वहीं मंदिर के सटे चितलांगिया धर्मशाला में लंगर की व्यवस्था की गई।

इसी प्रकार इंदिरा कॉलोनी और मदन विहार स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी सुबह से बाबा के भक्त पहुंचने लगे। यहां सुबह आरती के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद यहां पूरा दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के आसपास प्रसाद की अस्थाई दुकानें सजीं।
इस बीच, जवाहरनगर पुलिस और यातायात पुलिस ने लोकदेवता बाबा रामदेव मंदिर के बाहर विशेषबंदोबस्त किए। सुखाडि़या सर्किल से शिव चौक तक यातायात बंद रहा। वहीं सुखाडि़या मार्ग पर हाउसिंगबोर्ड तक वाहनेां को डायवर्ट किया। इधर, शिव चौक से नईधानमंडी के रास्ते से वाहनों को बाजार एरिया के लिए रवाना किया गया। उधर, सुखाडि़या सर्किल पर अधिक सख्ती नजर आई।

