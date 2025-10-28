Patrika LogoSwitch to English

CG News: नक्सल साजिश नाकाम! सुकमा में 40 किलो विस्फोटक बरामद, देखें वीडियो

CG News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 40 किलो के IED बम को सफलतापूर्वक नष्ट किया।

सुकमा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 28, 2025

CG News: सुकमा में सुरक्षा बलों ने 40 kg का IED नष्ट किया। IED नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था। मौके के आसपास सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है।

Updated on:

28 Oct 2025 04:53 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / Videos / CG News: नक्सल साजिश नाकाम! सुकमा में 40 किलो विस्फोटक बरामद, देखें वीडियो

सुकमा

छत्तीसगढ़

