CG News: नक्सल साजिश नाकाम! सुकमा में 40 किलो विस्फोटक बरामद, देखें वीडियो

सुकमा
•
Laxmi Vishwakarma
Oct 28, 2025
CG News: सुकमा में सुरक्षा बलों ने 40 kg का IED नष्ट किया। IED नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया था। मौके के आसपास सर्च ऑपरेशन चल रहा है। किसी के घायल होने या नुकसान की खबर नहीं है।
Updated on:
28 Oct 2025 04:53 pm
Published on:
28 Oct 2025 04:52 pm
बड़ी खबरें
छत्तीसगढ़
बस्तर संभाग में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, जानें मौसम अपडेट
महंगाई भत्ता व एरियर्स को लेकर सरकार पर बरसे कर्मचारी, बोले- 29 अक्टूबर को होगा राज्यव्यापी आंदोलन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में मिली लाश, मौत से मचा हड़कंप
कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लगाया शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप, कहा- कार्रवाई नहीं हुई तो…
Chhath Mahaparva: छठ महापर्व की तैयारी शुरू… शबरी नदी की घाटों पर साफ-सफाई और सजावट में जुटे श्रद्धालु
