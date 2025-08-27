Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सूरत

डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का भारत पर असर, डायमंड हब सूरत पर गहराया संकट

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है. अभी अमेरिका सूरत के हीरा निर्यात का एक प्रमुख बाजार है, ऐसे में इतना भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

सूरत

Pankaj Meghwal

Aug 27, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है. अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है. अभी अमेरिका सूरत के हीरा निर्यात का एक प्रमुख बाजार है, ऐसे में इतना भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हीरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने चिंता जताते हुए बताया कि इस टैरिफ के चलते व्यापार में गिरावट आने की आशंका है और शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में भी इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. वहीं, अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले का असर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित लेदर इंडस्ट्री पर भी साफ नजर आ रहा है. यह उद्योग, जो अपने 80% कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर निर्भर है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. लेदर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने उस सेक्टर को बड़ा झटका दिया है.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

डोनाल्ड ट्रम्प

डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह

pm modi

Updated on:

27 Aug 2025 09:54 pm

Published on:

27 Aug 2025 09:53 pm

Hindi News / Gujarat / Surat / डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का भारत पर असर, डायमंड हब सूरत पर गहराया संकट

बड़ी खबरें

View All

सूरत

गुजरात

मेडिकल टेस्ट में पता चला पति से नहीं होगा बच्चा, तब ससुर और ननदोई करने लगे दुष्कर्म, महिला ने FIR दर्ज कराया

राष्ट्रीय

नशीला पदार्थ पिलाकर 16 साल की लड़की के साथ तीन लोगों ने किया दुष्कर्म, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

राष्ट्रीय

Surat: रात में सोए… मगर सुबह नहीं खुली 3 लोगों की नींद, आखिर कैसे हुई मौत? पुलिस ने सस्पेंस से अब हटाया पर्दा

राष्ट्रीय

आज की शिक्षा अर्धनारीश्वर के सिद्धांत को भुला रही: डॉ. कोठारी

पत्रिका समूह के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी (फोटो: पत्रिका)
राष्ट्रीय

23 वर्षीय युवती से सामूहिक बलात्कार के आरोप में BJP नेता और दोस्त गिरफ्तार, पार्टी ने की बड़ी कार्रवाई

Gujarat Rape Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.