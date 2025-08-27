डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का भारत पर असर, डायमंड हब सूरत पर गहराया संकट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक तनाव पैदा कर दिया है. अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इसका सीधा असर देश के सबसे बड़े डायमंड हब सूरत पर देखने को मिल रहा है. अभी अमेरिका सूरत के हीरा निर्यात का एक प्रमुख बाजार है, ऐसे में इतना भारी टैरिफ उद्योग के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हीरा कारोबार से जुड़े व्यापारियों ने चिंता जताते हुए बताया कि इस टैरिफ के चलते व्यापार में गिरावट आने की आशंका है और शॉर्ट टर्म के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में भी इसके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. वहीं, अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाए जाने के फैसले का असर अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित लेदर इंडस्ट्री पर भी साफ नजर आ रहा है. यह उद्योग, जो अपने 80% कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्यात पर निर्भर है, अब गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. लेदर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने उस सेक्टर को बड़ा झटका दिया है.