गर्भवती को कांवड़ पर बैठाकर 2KM पैदल चले परिजन, रास्ते में दिया बच्चे को जन्म…. VIDEO वायरल

Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फिर सुविधाओं के अभाव का वीडियो सामने आया है। गर्भवती महिला को कांवड़ पर बैठाकर परिजनों 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।

सरगुजा

Khyati Parihar

Aug 20, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फिर सुविधाओं के अभाव का वीडियो सामने आया है। गर्भवती महिला को कांवड़ पर बैठाकर परिजनों 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इस बीच महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, मां-बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। मामला लुण्ड्रा ब्लॉक के रवई जटासेमर गांव का है।

बता दें कि गांव में सड़क, पुल और पुलिया जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण यह दर्दनाक स्थिति पैदा हुई। महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह कोई पहली घटना नहीं है, सरगुजा क्षेत्र से इस प्रकार की कई तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जो सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े करती हैं।

Published on:

20 Aug 2025 09:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / गर्भवती को कांवड़ पर बैठाकर 2KM पैदल चले परिजन, रास्ते में दिया बच्चे को जन्म…. VIDEO वायरल

