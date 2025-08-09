9 अगस्त 2025,

शनिवार

टीकमगढ़

बस में हुआ प्रसव, सफर कर रही नर्स बनी जच्चा बच्चा के लिए भगवान

सफर कर रही एक महिला महिला का बस में सुरक्षित प्रसव कराया गया। दिल्ली से मजदूरी कर घर लौट रहीं गर्भवती महिला आरती रजक को टीकमगढ़ से अपने गांव छतरपुर जिले के इंदौरा जाते समय प्रसव वेदना शुरू हो गई।

टीकमगढ़

Rizwan ansari

Aug 09, 2025

Published on:

09 Aug 2025 04:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / बस में हुआ प्रसव, सफर कर रही नर्स बनी जच्चा बच्चा के लिए भगवान

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

