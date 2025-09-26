Patrika LogoSwitch to English

टीकमगढ़

खेल प्रतियोगिता में व्यवस्थाओं को लेकर किया विरोध

संभागीय शालेय खेल प्रतियोगिता में व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन देने गए थे कार्यकर्ता। खाने में कीड़े निकलने, पेयजल की व्यवस्था न होने सहित अन्य अनियमितताओं को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन।

टीकमगढ़

Rizwan ansari

Sep 26, 2025

Published on:

26 Sept 2025 04:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / Videos / खेल प्रतियोगिता में व्यवस्थाओं को लेकर किया विरोध

