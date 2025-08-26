Patrika LogoSwitch to English

मुक्तिधाम शेड नहीं, तिरपाल लगाकर किया जा रहा है अंतिम संस्कार

मुक्तिधाम में टीनशेड की सुविधा न होने पर ग्रामीणों को पॉलीथिन के सहारे अंतिम संस्कार करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप था कि सालों से इसकी मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

टीकमगढ़

Rizwan ansari

Aug 26, 2025

Published on:

26 Aug 2025 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / मुक्तिधाम शेड नहीं, तिरपाल लगाकर किया जा रहा है अंतिम संस्कार

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

