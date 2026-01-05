5 जनवरी 2026,

सोमवार

Mysterious Treasure Pot "खजाने" तक पहुंचे विशेषज्ञ, लेकिन बोले कुछ नहीं…! अब Report का इंतजार Tonk News

Google source verification

टोंक

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 05, 2026

Rajasthan के Tonk टोंक जिले के सींदड़ा गांव में खुदाई के दौरान जमीन से निकले Mysterious Treasure Pot कथित खजाने का राज खुल गया है….राज तो खुला लेकिन आधा-अधूरा….Archaeological Survey of India एएसआई की टीम पहुंची….कड़ी सुरक्षा और police पुलिस पहरे में रखे खुदाई में निकले इस पात्र को टीम ने देखा…आरंभिक पड़ताल भी की…इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एएसआई अधिकारी का बयान भी सामने आया वहीं अन्य अफसरों ने भी थोड़ी-बहुत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। फिलहाल प्रशासन भले ही इस मामले में खुलकर कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इसी बीच पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने दो आरोपी पकड़े हैं। जिन पर नकली सोने को असली बताकर Fake Gold Scam लोगों से ठगी करने और तंत्र विद्या करने का आरोप है। पुलिस ने नकली सोने की ईंट और बिस्किट भी बरामद किया है।

05 Jan 2026 10:30 pm

