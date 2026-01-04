4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan टोंक में खजाना निकलने की सूचना, जुटी भीड़, रहस्यमय घड़ा प्रशासन के कब्जे में | Archaeology Update

Rajasthan टोंक में खजाना निकलने की सूचना, जुटी भीड़, रहस्यमय घड़ा प्रशासन के कब्जे में | Archaeology Update

Google source verification

टोंक

image

Abhishek Chaturvedi

Jan 04, 2026

Rajasthan खुदाई में “खजाना” मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस-प्रशासन को घंटों तक खासी मशक्कत करनी पड़ी। जमीन में काफी गहराई में मिले इस बड़े पात्र को फिलहाल प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है..पुरात्व विभाग की टीम पहुंचे का इंतजार है…तभी इस खजाने का राज खुलेगा…ये घटना Rajasthan राजस्थान के Tonk टोंक जिले में निवाई तहसील की ग्राम पंचायत सींदड़ा के सवाई जयसिहंपुरा गांव की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौंकरिया ADM Ram Ratan Saunkariya ने बताया कि चारागाह भूमि में घड़ानुमा पात्र मिला है। जिसमें पुरातत्व महत्व की चीजें हो सकती हैं। खजाने निकलने की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वीडियोग्राफी करवाई गई। एडीएम राम रतन सौंकरिया ने बताया कि खुदाई में जो एक बड़ा घड़ा नुमा पात्र निकला है उसे फिलहाल पुख्ता सुरक्षा के बीच सब ट्रैजरी निवाई में रखवा दिया गया है। पुरातत्व विभाग को टीम भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। पुरातत्व विभाग की टीम के सामने ही इसे खोला जाएगा। इस घटना और कार्रवाई के बाद से लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर इस बर्तन में है क्या। कार्रवाई के दौरान ये पात्र काफी भारी भरकम नजर आ रहा था। इसे लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं रहीं। लोगों में उत्सुकता है कि आखिर यहां ये खजाना कहां से आया। और खुदाई करवाई जाएगी या नहीं ये फैसला भी Archaeology पुरातत्व की टीम आने के बाद ही तय होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Jan 2026 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Videos / Rajasthan टोंक में खजाना निकलने की सूचना, जुटी भीड़, रहस्यमय घड़ा प्रशासन के कब्जे में | Archaeology Update

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

Tonk: रिमांड में सुविधा देने के नाम मांगी रिश्वत, SI और कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज

Pawan-Kumar-Chaudhary
टोंक

Treasure in Tonk : टोंक में खुदाई में निकाला खजाना! कड़ी सुरक्षा में ट्रेजरी में रखी गई देग, पुरातत्व विभाग का है इंतजार

Tonk Treasure unearthed during excavation cauldron was kept in treasury under tight security archaeology department waiting
टोंक

Tonk: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ी; यहां पहली बार होंगे चुनाव

District Council Tonk
टोंक

राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री का कमाल, किसानों के लिए पोषक खजूर की नई किस्मों का रास्ता साफ; होगा बड़ा फायदा

Food-Security-Scheme-1
टोंक

Tonk: यूरिया के कट्टों में छिपाकर ला रहे थे विस्फोटक, ट्रैक्टर लगाकर रोका रास्ता; अब तस्करी नेटवर्क की खुलेगी परतें

Tonk Explosive Smuggling
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.