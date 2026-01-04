Rajasthan टोंक में खजाना निकलने की सूचना, जुटी भीड़, रहस्यमय घड़ा प्रशासन के कब्जे में | Archaeology Update

Rajasthan खुदाई में “खजाना” मिलने की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस-प्रशासन को घंटों तक खासी मशक्कत करनी पड़ी। जमीन में काफी गहराई में मिले इस बड़े पात्र को फिलहाल प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है..पुरात्व विभाग की टीम पहुंचे का इंतजार है…तभी इस खजाने का राज खुलेगा…ये घटना Rajasthan राजस्थान के Tonk टोंक जिले में निवाई तहसील की ग्राम पंचायत सींदड़ा के सवाई जयसिहंपुरा गांव की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रतन सौंकरिया ADM Ram Ratan Saunkariya ने बताया कि चारागाह भूमि में घड़ानुमा पात्र मिला है। जिसमें पुरातत्व महत्व की चीजें हो सकती हैं। खजाने निकलने की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वीडियोग्राफी करवाई गई। एडीएम राम रतन सौंकरिया ने बताया कि खुदाई में जो एक बड़ा घड़ा नुमा पात्र निकला है उसे फिलहाल पुख्ता सुरक्षा के बीच सब ट्रैजरी निवाई में रखवा दिया गया है। पुरातत्व विभाग को टीम भेजने के लिए पत्र लिखा गया है। पुरातत्व विभाग की टीम के सामने ही इसे खोला जाएगा। इस घटना और कार्रवाई के बाद से लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर इस बर्तन में है क्या। कार्रवाई के दौरान ये पात्र काफी भारी भरकम नजर आ रहा था। इसे लेकर पूरे इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं रहीं। लोगों में उत्सुकता है कि आखिर यहां ये खजाना कहां से आया। और खुदाई करवाई जाएगी या नहीं ये फैसला भी Archaeology पुरातत्व की टीम आने के बाद ही तय होगा।