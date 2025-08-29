Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म परिवार नियोजन के दावों की खुली पोल

उदयपुर में 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म परिवार नियोजन के दावों की खुली पोल

उदयपुर

Poonam Sharma

Aug 29, 2025

‘हम दो, हमारे दो’ का नारा सरकार ने दशकों पहले दिया था. करोड़ों रुपये खर्च करके हर साल स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन के बड़े-बड़े दावे करता है. लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आती है. उदयपुर के झाड़ोल इलाके से आई एक खबर ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है.

29 Aug 2025 11:14 am

उदयपुर में 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म परिवार नियोजन के दावों की खुली पोल

