उदयपुर में 55 साल की महिला ने 17वें बच्चे को दिया जन्म परिवार नियोजन के दावों की खुली पोल

‘हम दो, हमारे दो’ का नारा सरकार ने दशकों पहले दिया था. करोड़ों रुपये खर्च करके हर साल स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन के बड़े-बड़े दावे करता है. लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो तस्वीर पूरी तरह अलग नजर आती है. उदयपुर के झाड़ोल इलाके से आई एक खबर ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी है.