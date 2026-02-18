18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

रश्मिका-विजय की शादी , 26 फरवरी उदयपुर में बजेगी शहनाई?

रश्मिका-विजय की शादी , 26 फरवरी उदयपुर में बजेगी शहनाई?

Google source verification

उदयपुर

image

Poonam Sharma

Feb 18, 2026

दक्षिण भारतीय (South Superstar)फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंधाना (Rashmika Mandanna Wedding)और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Wedding)की शादी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 26 फरवरी को उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग (Udaipur Destination Wedding)कर सकते हैं। शादी को बेहद निजी रखा जाएगा और नो-फोन पॉलिसी (No-Phone Policy)लागू रहने की चर्चा है।बताया जा रहा है कि शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन(Reception in Hyderabada) भी हो सकता है। इतना ही नहीं, एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म का ऑफर भी कपल ने ठुकरा दिया है। क्या सच में उदयपुर में बजेगी शहनाई? जानिए पूरी खबर इस वीडियो में।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 11:46 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Videos / रश्मिका-विजय की शादी , 26 फरवरी उदयपुर में बजेगी शहनाई?

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rashmika-Vijay Wedding: उदयपुर में सात फेरे लेंगे रश्मिका-विजय? वेडिंग टीम से साइन कराया NDA, ठुकराए OTT के ऑफर

Vijay Deverkonda And Rashmika Mandana Wedding
उदयपुर

लंबे इंतजार के बाद लायन सफारी शुरू, रेप्टाइल्स पार्क में देख सकेंगे रेंगने वाले जीवों की दुनिया

रेप्टाइल हाउस में 10 अत्याधुनिक एंक्लोजर बनाए गए हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों के सरीसृपों को प्राकृतिक आवास के अनुरूप सुरक्षित रखा गया है।
उदयपुर

18 से सप्ताह में 6 दिन दौड़ेगी नए भारत की आधुनिक ट्रेन

यह वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोचों की है, जिसमें 7 वातानुकूलित कुर्सीयान (चेयर कार) और 1 एक्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है।
उदयपुर

खुशखबरी: राजस्थान के 8 रोडवेज बस स्टैंड्स का 300 करोड़ से होगा कायाकल्प, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधा

Udaipur Among Rajasthan 8 Cities 300 Crore PPP Plan to Transform Bus Stands with Airport Like Facilities
उदयपुर

8वें वेतन आयोग के नाम पर बड़ा स्कैम: व्हाट्सएप पर आई ये एक फाइल और खाली हो गया बैंक खाता, तुरंत पढ़ें ये एडवाइजरी

8th Pay Commission Big Scam
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.