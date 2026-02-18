रश्मिका-विजय की शादी , 26 फरवरी उदयपुर में बजेगी शहनाई?

दक्षिण भारतीय (South Superstar)फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंधाना (Rashmika Mandanna Wedding)और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Wedding)की शादी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों 26 फरवरी को उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग (Udaipur Destination Wedding)कर सकते हैं। शादी को बेहद निजी रखा जाएगा और नो-फोन पॉलिसी (No-Phone Policy)लागू रहने की चर्चा है।बताया जा रहा है कि शादी के बाद 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन(Reception in Hyderabada) भी हो सकता है। इतना ही नहीं, एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म का ऑफर भी कपल ने ठुकरा दिया है। क्या सच में उदयपुर में बजेगी शहनाई? जानिए पूरी खबर इस वीडियो में।