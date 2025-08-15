Udaipur में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बालिका की मौत, एक अन्य घायल

उदयपुर कोटड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई।जानकारी के अनुसार, स्कूल का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दो बच्चियां दब गईं। ग्रामीणों और स्कूल स्टॉफ ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बीच बड़ा हादसा ..परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल