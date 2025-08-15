Udaipur में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बालिका की मौत, एक अन्य घायल

उदयपुर कोटड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई।जानकारी के अनुसार, स्कूल का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दो बच्चियां दब गईं। ग्रामीणों और स्कूल स्टॉफ ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बीच बड़ा हादसा ..परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
उदयपुर में खेत पर घास काट रहे बुजुर्ग की हत्या, सिर पर 3 बार धारदार हथियार से वार, सोने की मुरकियां ले गए बदमाश
Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत
Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़