Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Udaipur में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बालिका की मौत, एक अन्य घायल

Udaipur में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बालिका की मौत, एक अन्य घायल

उदयपुर

Poonam Sharma

Aug 15, 2025

उदयपुर कोटड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को निर्माणाधीन स्कूल भवन का छज्जा गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गई।जानकारी के अनुसार, स्कूल का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसके मलबे में दो बच्चियां दब गईं। ग्रामीणों और स्कूल स्टॉफ ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बीच बड़ा हादसा ..परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur में निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरा, एक बालिका की मौत, एक अन्य घायल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

उदयपुर में पीएम श्री स्कूल का छज्जा गिरने से 1 बालिका की मौत, एक अन्य की स्थिति गंभीर

Udaipur school accident
उदयपुर

उदयपुर में खेत पर घास काट रहे बुजुर्ग की हत्या, सिर पर 3 बार धारदार हथियार से वार, सोने की मुरकियां ले गए बदमाश

Udaipur old man was murdered
उदयपुर

Udaipur Horrific Accident : गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर खाई में गिरा, चालक-खलासी की मौत

Udaipur Gogunda Pindwara highway Horrific road accident high speed trailer fell into ditch driver and helper died
उदयपुर

Rajasthan News: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम; वाहनों में की तोड़फोड़

Udaipur-rape-case
उदयपुर

Electricity Rate : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विद्युत निगमों में मची खलबली, राजस्थान में महंगी हो सकती है बिजली

Supreme Court Big order Ajmer Jaipur Jodhpur Power Discom Panic Rajasthan electricity may become expensive
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.