उदयपुर में CEO की पार्टी के बाद महिला से कार में रेप, डैशकैम ने खोला राज

उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक निजी कंपनी की महिला मैनेजर(IT Manager) के साथ आफ्टर पार्टी के नाम पर गैंगरेप (GangRape)का आरोप लगा है। पीड़िता के अनुसार, 20 दिसंबर को शोभागपुरा स्थित होटल में कंपनी के सीईओ (CEO Birthday Party)की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी आयोजित की गई थी। पार्टी के बाद उसे घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया गया, जिसमें सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद थे।आरोप है कि रास्ते में स्मोकिंग के बाद महिला बेसुध हो गई और तीनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच में कार के डैशकैम (Dashcam evidence)का ऑडियो-वीडियो फुटेज अहम सबूत के तौर पर सामने आया है।