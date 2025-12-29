29 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदिशा

शिवराज सिंह चौहान ने खेला क्रिकेट, मारे चौके-छक्के, देखें वीडियो

Shivraj Singh Chouhan: सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी क्रिकेट खेला। बल्लेबाजी करते हुए मारे चौके-छक्के।

विदिशा

image

Akash Dewani

Dec 29, 2025

Shivraj Singh Chouhan: सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी क्रिकेट खेला। बल्लेबाजी करते हुए मारे चौके-छक्के।

29 Dec 2025 03:16 pm

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे दोस्त, खड़े डंपर में जा घुसी कार, 4 की मौत 2 गंभीर

Horrific Accident
विदिशा

शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात, MP में 2 ‘बड़ी’ ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ा

Big Trains stoppage increased Sampark Kranti Andman express Shivraj Singh Chouhan vidisha mp news
विदिशा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थामा बल्ला, मारे चौके-छक्के, देखें वीडियो

union minister shivraj singh chouhan playing cricket video mp news
विदिशा

Good News: MP को मिलेगी नई रेल लाइन, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

विदिशा

मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद, दोनों ओर से चले पत्थर, वीडियो वायरल

mohangiri mahamai temple construction clash vidisha stone pelting video viral mp news
विदिशा
