50 लाख भारतीयों की अटकी सांसें, ट्रंप का बड़ा फैसला कभी भी.! जानिए वजह

हर साल अमेरिका 85,000 एच-1बी वीजा जारी करता है – इनमें से 65,000 सामान्य आवेदकों के लिए और 20,000 उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास अमेरिका से मास्टर्स या उससे बड़ी डिग्री है। जब आवेदन सीमा से ज्यादा हो जाते हैं, तो अमेरिकी एजेंसी यूएससीआइएस कंप्यूटराइज्ड लॉटरी करती है और किसे वीजा मिलेगा, यह किस्मत पर निर्भर करता है। प्रस्तावित बदलाव के मुताबिक अब यह चयन वेतन-आधारित होगा। यूएसआइएस देखेगा कि किस आवेदक को कितनी तनख्वाह ऑफर की गई है। सबसे ऊंची तनख्वाह वाले आवेदन पहले चुने जाएंगे और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक वार्षिक सीमा 85,000 पूरी नहीं हो जाती।

भारत

Darsh Sharma

Aug 23, 2025

अमरीका में रहने वाले 50 लाख से अधिक भारतीयों की सांस अटकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। दरअसल अमरीका में 5.5 करोड़ से ज्यादा वैध वीजाधारक विदेशी जांच के दायरे में आ गए हैं। विदेश विभाग ने कहा है कि वह सभी वीजाधारकों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर रहा है। इनमें कामकाजी लोग, पर्यटक, स्टूडेंट्स, बिजनेस वर्कर्स सभी शामिल हैं। इस समीक्षा का मकसद यह पता लगाना है कि किसी ने इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। अगर कोई ऐसा करते पाया गया तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है या फिर निर्वासित भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 50 लाख भारतीय नागरिकों के पास अमरीका का वीजा है। विदेश विभाग ने बताया कि यह जांच कई वजहों से की जा रही है, जैसे कि वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमरीका में रुकना, किसी तरह की आपराधिक गतिविधि, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में शामिल होना या किसी आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करना आदि। कुछ खास वीजा ज्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि लोग पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस या घूमने के लिए अक्सर इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। बी1 वीजा बिजनेस मीटिंग्स, बी2 घूमने-फिरने, रिश्तेदारों से मिलने, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। आइटी पेशेवरों के बीच एच1बी की मांग सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स के बीच एफ1 और शोधकर्ताओं-प्रोफेसरों के लिए जे1 वीजा मायने रखता है।

Published on:

23 Aug 2025 02:51 pm

50 लाख भारतीयों की अटकी सांसें, ट्रंप का बड़ा फैसला कभी भी.! जानिए वजह

