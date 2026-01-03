3 जनवरी 2026,

शनिवार

ईरान के बाद अमेरिका का इस देश पर अटैक, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बनाया बंधक.. वर्ल्ड वॉर की आहट?

बंधक बनाए जाने से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य हमारे देश के रणनीतिक संसाधनों, खासकर तेल और खनिजों पर कब्जा करना और राजनीतिक स्वतंत्रता को बलपूर्वक तोड़ना है।

Darsh Sharma

Jan 03, 2026

अमेरिका ने वेनेजुएला में तबाही मचा दी है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के अचानक कई धमाके हुए और आसमान में अमेरिकी फाइटर जेटों की आवाजें सुनाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के दक्षिणी इलाके में एक बड़े सैन्य ठिकाने के पास कई धमाके हुए, जिससे कई हिस्सों में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया है। स्थानीय लोग डर के मारे घरों में छिप गए हैं। कई वीडियो में अमेरिकी ऑपरेशन रेनबो के नाइट स्टॉकर हेलीकॉप्टर्स भी देखे गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक भी बना लिया है। दोनों को देश के बाहर ले जाया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाए जाने की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने वेनेजुएला के पांच ठिकानों को निशाना बनाया है।

Published on:

03 Jan 2026 10:38 pm

