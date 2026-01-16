बांग्लादेश में ‘नरक’ जैसे हालात! सिलहट में हिंदू टीचर का घर फूंका, भारी बवाल.!

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिलहट जिले के गोवाइंगहाट उपजिला से सामने आया है, जहां एक झुनू सर के नाम से मशहूर हिंदू स्कूल शिक्षक बीरेंद्र कुमार डे के घर को अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। घटना 15-16 जनवरी की रात की बताई जा रही है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि रात के समय हमलावरों ने घर में आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैल गई। वीडियो में परिवार के सदस्यों को आग से बचकर भागते हुए देखा जा सकता है। घर और उसमें रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन परिवार में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा गया है।